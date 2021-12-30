Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Sart Mahallesinde bugün saat 12.00 sıralarında Sart Jandarma Karakolu ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında B.Y. (50) ve L.A. (45) isimli şahısların Sarıkaya Mevkisinde 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde 1 adet dedektör ve 1 adet çapa ile izinsiz kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Şahıslar olay yerinde suç üstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan arama dedektörü ve çapa muhafaza altına alındı. Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda tahkikata başlanılırken, şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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