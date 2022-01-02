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Köpek saldırısında ölümden dönen Mert: “Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum” Oğlu köpek saldırısına uğrayan anne Meral Dilek: “Asiye’nin haberini ağlayarak izledim” “Mert, köpek görünce ‘anne, anne’ diyerek yanıma yanaşıyor”

İHA

Köpek saldırısında ölümden dönen Mert: “Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum” Oğlu köpek saldırısına uğrayan anne Meral Dilek: “Asiye’nin haberini ağlayarak izledim” “Mert, köpek görünce ‘anne, anne’ diyerek yanıma yanaşıyor”

Manisa’da evinin önünde oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve yüzüne 60 dikiş atılan 8 yaşındaki Mert Dilek sağlığına kavuşurken, saldırının travmasını ise hala yaşıyor. Oğlunun yüzünde kalan izlerin dışında sağlığına kavuştuğunu ancak hala psikolojik etkilerinin sürdüğünü belirten anne Meral Dilek, Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’i görünce gözyaşlarını tutamadığını ve o günü bir kez daha yaşadığını söyledi.
Olay, 21 Kasım tarihinde Yunusemre ilçesi, Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Mert Dilek, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Mert Dilek’i yere düşüren köpek, çocuğun yüzünü ısırmaya başladı. Durumu gören komşular olaya müdahale ederek köpeği uzaklaştırırken, önce çocuğun ailesine ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Çocuğunu kanlar içinde gören anne Meral Dilek, sinir krizi geçirirken çocuk ambulansla ilk olarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada aşı vuruldu.
Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilerek yüzüne dikiş atıldı. Burada plastik cerrahide tedavi gören 8 yaşındaki Mert, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi. Saldırıda dişi kırılan Mert'in derin kesikler oluşan yüzüne de 60 dikiş atıldı. Geçtiğimiz gün dikişleri alınan Mert, sağlığına kavuştu.

“Bizim için psikolojik olarak çok zorlu bir süreçti”
Başlarından geçen üzücü olayı bir kez daha anlatan talihsiz çocuğun annesi Meral Dilek, “Kapımızın önünde 34 tane köpek geziyormuş. Oğlum da oyun oynamak için kapının önüne çıkmıştı. O an kimse anlamamış. Nasıl olduysa bir siyah köpek oğlumun üzerine atlıyor ve çocuğumun yüzünü çok kötü bir hale getiriyor. O an oğlumu gördüğümde çok kötü durumdaydım, baygınlık geçirmişim. Çok şükür şimdi o günleri geride bıraktık, iyileşme sürecine geçtik. Bizim için psikolojik olarak çok zorlu bir süreçti. Çocuğum şimdi yeniden okuluna başladı, arkadaşlarıyla buluştu. Bu nedenle çok mutlu” dedi.

“Geceleri bazen ürperiyor”
Mert’in üzerinde saldırının travmasının sürdüğünü aktaran anne Dilek, “Okula giderken sabah genelde karanlık oluyor. Bir köpek yanımıza kadar geldi. Ben de irkildim, Mert köpeği görünce ‘anne, anne’ diyerek yanıma yanaşıyor. Sabah yine bir köpek araca saldırıyordu. Mert, ‘anne bizim yanımıza gelirse ne yaparız’ diye sordu. ‘Korkma annecim ben varım yanında’ diyerek onu rahatlamaya çalıştım. Geceleri bazen ürperiyor. Bizim gibi diğer aileler de tedirgin” diye konuştu.

“Asiye’nin haberini ağlayarak izledim”
Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’in haberini gördüğünde o kötü günü tekrar yaşadığını anlatan anne Dilek, “Çok kötü oldum. Ben de ailesiyle aynı hisleri yaşadım. Asiye’nin haberini ağlayarak izledim. Çok üzücü bir olay. Hala haberlerde görünce tüylerim diken diken oluyor. Anlatılacak bir durum değil. Allah ailesine sabır versin, kendilerine geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Daha önce sokak köpeklerinin toplanması için imza kampanyası da başlattığını belirten Dilek, “500 tane imza topladım. Köpek görünce artık yollarımızı değiştiriyoruz. Sadece çocuklar değil, büyükler de korkuyor. Kime imza attırdıysam ‘Ayağımızı ısırdı, bize saldırdı, zor kurtulduk’ gibi şikayetlerde bulundular” dedi.

“Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum”
Köpek saldırısında ölümden dönen 3. sınıf öğrenicisi Mert Dilek de artık sokakta rahat oynamak istediğini ifade ederek, “Biraz korkum geçti ama hala korkuyorum. Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum. Bir keresinde annem yanımda değilken gördüm. Hemen ağacın arkasına kaçtım. Köpekleri toplasınlar” diye konuştu.
Uzun bir aradan sonra tekrar sokağa çıkan Mert Dilek, yaşadığı kötü günleri geride bırakarak arkadaşlarıyla futbol oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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