Turgutluspor transferde Erkan Taşkıran'ı aldı



Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'da ara transfer döneminin ilk imzası atıldı. Turgutluspor, 36 yaşındaki sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran'la sözleşme imzaladı. Nazım Gülay'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmaları hız kazanan kırmızı-siyahlı ekip, kariyerinde birçok kulüpte oynayıp son olarak Diyarbekirspor'da forma giyen Erkan'ı renklerine bağladı.

Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Erkan için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Ahmet Daşkan ve yönetim katıldı. Kariyerinde Bucaspor, Karabükspor ve Akhisarspor'da Süper Lig'de oynayan Erkan, "Ege'nin köklü takımlarından Turgutluspor'a geldiğim için çok mutluyum. Tecrübemle takıma faydalı olabileceğime inanıyorum. İkinci yarıda inşallah Turgutluspor üst sıralara doğru tırmanacak" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

2022-01-04 13:42:50



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