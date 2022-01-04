Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasının finali Salihli’de yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce organize edilen "Genç Nida" Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması” Manisa il finalleri Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapıldı.

Okullarda öğrenim gören öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek yetkinlik ve özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla Salihli Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen Kur'anı Kerim'i en iyi şekilde okuma yarışmasında, Manisa İl İçi Bölge Kız Kategorisinde Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nida Yıldız birinci olurken, Demirci İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatma Zehra Aypak ikinci, Manisa Şehzadeler Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Hüma Şeker ise üçüncü oldu.

Genç Nida Kur'anı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ve katılımcılara belgeleri ve hediyeleri Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışma programına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Ali Küçükçakır, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutan V. Teğmen Fatih Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Okul Müdür ve idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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