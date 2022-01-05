Evde çıkan yangında mahsur kalan engelli yaşamını yitirdi



Emre SAÇLI/MANİSA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, evde sobadan çıkan yangında bedensel engelli Muzaffer Tumlu (75) yaşamını yitirdi.

Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'nde Muzaffer ve Meryem Tumlu (74) çiftine ait tek katlı müstakil evde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Meryem Tumlu, son anda dışarı çıkarak canını kurtarırken, iki bacağı diz altından ampute olan bedensel engelli eşi Muzaffer Tumlu ise içerde mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese 3 itfaiye aracı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Meryem Tumlu'ya ilk müdahale olay yerinde ambulansta yapıldı. Yangının söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, Muzaffer Tumlu'nun cesedine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından Muzaffer Tumlu'nun cenazesi, otopsi için Manisa Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Emre SAÇLI

2022-01-05 17:37:21



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