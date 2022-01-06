Manisa FK'da kaleci Ömer döndü

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, eski kalecisi Ömer Kahveci ile anlaştı. Kaleci Metin Uçar'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, sezon başında Ankaraspor'a kiralanan Ömer'i yuvaya döndürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Kahveci'ye hoş geldin diyor, siyah-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaleci Ömer, Manisa ekibiyle geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-01-06 11:22:24



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