Rögar kapaklarını çalan 6 şüpheli yakalandı

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Manisa'nın Kula ilçesinde 2 mahalleden 6 adet rögar kapağı çalan 6 şüpheli, emniyet güçlerince yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde ilçenin merkez mahalleleri olan Akgün Mahallesi ile Zaferiye Mahallesi'ndeki farklı noktalardan rögar kapaklarının çalınmasının ardından harekete geçti. İşyerlerinin güvenlik kameralarını takibe alan emniyet güçleri, 6 rögar kapağını çalan 6 şüpheliyi tespit etti. Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi dün gece saatlerinde kıskıvrak yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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