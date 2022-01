Alaşehir'de üzüme alternatif zeytin üretimi hızla artıyor

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüme alternatif olarak tarımına başlanan zeytin üretiminde artış yaşandı. Çiftçilerin ilgi gösterdi zeytin üretimi ilçede 20 bin dekarlık alanda gerçekleştiriliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüme alternatif olarak tarımına başlanan zeytinde üretim artıyor. Üzüme göre düşük maliyette olması nedeniyle çiftçilerin ilgi gösterdiği zeytin ilçede 20 bin dekarlık arazide üretiliyor. Öte yandan ilçe çiftçileri hem tane bakımından iri olması hem de yağ üretiminde yüksek verim alınması nedeniyle ağırlıklı olarak Tirilye cinsi zeytini tercih etmesi de dikkat çekti.

Zeytinde bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ancak kalitenin yüksek olduğunu belirten zeytin üreticisi Hulisi Omak, "Rekolte bu yıl yüzde 2030 civarında düşük ama zeytinler kaliteli, yağlarımız çok güzel. Masraflarımız çok, mazot, gübre fiyatlarımız yüksek. Buna bağlı olarak fiyatlar da yüksek" dedi.

Öte yandan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'de üretim yapan zeytin yağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrikayı gezen Başkan Öküzcüoğlu, üreticilerden zeytindeki son durum hakkında da bilgi aldı. Zeytin yağı fabrikası sahibi Mustafa Madan ile bir araya gelen Başkan Öküzcüoğlu, zeytin yağı üretiminin arttırılması için yapılacakları görüştü.

Zeytin yağı üretimi hakkında bilgi veren Madan, "Müstahsillerimizin kaliteli, sağlıklı yağı alabilmeleri için elimizden gelen her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Kaliteli yağ alabilmeleri için zeytinler temiz olmalı. Çuvala değil kasalara veya açık kasaya dökülmesi gerekir. Toplandıktan sonra bekletilmeden aynı gün fabrikaya getirilmesi gerekir. Asit oranının düşük olması için bunlara uyulması gerekir. Ayrıca yapraktan temizlenmesi gerekir. Yapraklı olursa, aroması değişir, yağın tadı değişir, asit oranı artar, istediğimiz tadı alamayız. Yağ fiyatları geçen yıla göre baya arttı. Geçen yıl 2425 TL olan zeytin yağı fiyatları, bu yıl her şeyin fiyatının arttığı gibi, zeytin yağı fiyatları da iki kat artarak, 4050 TL civarında seyrediyor" dedi.

İlçede 230 bin ton ihracat edilebilen sofralık üzüm üretildiğini ancak zeytinin de çiftçiler arasında alternatif ürün olarak tercih edildiğini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir Sultaniye üzümün başkenti. Bu yıl yaklaşık 230 bin ton ihracatlık sofralık üzüm üretiyoruz. İç piyasaya da her gün yüzlerce tır üzüm gönderiyoruz. 80 bin ton civarında da kuru üzüm rekoltemiz var. Alaşehir tek başına Manisa’nın yüzde 40’nı ihracatını ve tarım gelirini elde edebilen tek ilçemiz. Ancak sevindirici bir yanı da bölgemizde üzüme alternatif olarak zeytin üretimi de hızla artmaktadır. Yaklaşık 20 bin dönümün üzerinde zeytin alanımız oluştu. Bu zeytinler hem sofralık hem de yağlık olarak tarım gelirlerimize girmiş oldu. Eskiden Alaşehir, Rumlarla, Türklerin bir arada yaşadığı bir şehir. Biz de dedelerimizden kalma, dikim tarihini bilmediğimiz 100 yaşın üzerinde zeytin ağaçlarımız var. Zeytinciliğin Alaşehir’de gelişmiş olması, tarıma katkı sağlaması ve ek gelir olması, bizi sevindiriyor. Her sene zeytin ekim alanlarımız yüzde 10 civarında artış gösteriyor" diye konuştu.

