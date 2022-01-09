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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesine ‘Engelsiz Şehir’ ödülü

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesine ‘Engelsiz Şehir’ ödülü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” ödül törenine katıldı.
Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ‘Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’ ödül töreni İstanbul’da Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, il belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Törenin açılış konuşması Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından yapıldı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da engellilerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yapılan proje ve yatırımları anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Erdoğan, 196 projenin yarışmaya katıldığını belirterek, engelliler için yapılan çalışmaları takdir ettiğini söyledi. 2030 yılında engelsiz bir toplum hedeflediklerini belirten Erdoğan, erişilebilirlik hedefinin her alanda artması gerektiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından "Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması"nda ödül almaya hak kazanan belediyelere ödülleri Emine Erdoğan tarafından takdim edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 10 belediyenin ödül almaya hak kazandığı yarışma kapsamında toplamda 171 belediye ve 196 proje fikriyle rekabet etti. Iot Teknolojisi Temelli, LoRaWAN Haberleşme Protokolü Kullanarak, Manisa Şehri Uygulaması projesi ile; Akıllı Park sensörler vasıtasıyla, engelli sürücülerimizin en yakın engelli park yerinin nerede olduğu konusunda akıllı telefon vasıtasıyla bilgilendirilmesini sağlamak, engelli vatandaşlarımız için ayrılan bu park yerlerine usulsüz parklanma yapan diğer araçların ise sistem üzerinden anlık tespitinin yapılarak emniyet birimlerine bildirilmesi ve müdahale edilmesini kapsıyor. Proje için ilk aşamada Manisa merkezdeki yoğun cadde ve sokaklardaki engelli araç park yerleri hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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