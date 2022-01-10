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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akın haftaya gıda çarşısında başladı

İHA

Başkan Akın haftaya gıda çarşısında başladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Gıda Çarşısı’nda devam eden yol yenileme çalışmalarını incelemede bulundu ve esnafı ziyaret etti.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, haftanın ilk gününe gıda çarşısı ziyaretiyle başladı. Yaklaşık 30 yıl sonra yolların yenilendiği gıda çarşısına giden Başkan Çetin Akın, burada esnafı ziyaret etti. Çarşı esnafını tek tek dolaşan Başkan Akın, devam eden yol yenileme çalışmaları ile ilgili esnafla değerlendirmelerde bulundu. Çarşı esnafı, yapılan yol yenileme çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür ettiler. Başkan Çetin Akın, “Gıda çarşımızı ziyaret ederek esnafımızla bir araya geldik. Devam eden yol kaldırma ve yenileme çalışmalarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. 30 yıldır çözüm bekleyen esnafımızın ve vatandaşımızın yüzü artık gülüyor. İnsan odaklı hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Başkan Akın’a ziyaretinde Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile İmar ve Şehircilik Müdürü Hale Bozdemir eşlik etti.

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