Alaşehir'de doğalgaz sevinci

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uzun yıllardır beklenen doğalgazın kullanımına başlandı.

Alaşehir'de altyapı ve doğalgaz iletim hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçeye doğalgaz akışı sağlanmaya başlandı. İstasyon Mahallesi sakinleri doğalgaza kavuştu. Çalışmaları yerinde takip eden ve dağıtım sistemi hakkında bilgi alan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Uçgun, "Alaşehir’de doğalgazın deneme yakımı yapıldı. İlk olarak İstasyon Mahallemizde doğalgaz kullanılmaya başlanacak. Bugün Alaşehir için önemli bir gün. Doğalgazın kullanımı Alaşehir için dönüm noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. Alaşehir’de görülen kirli hava bundan sonra tarihe karışacak. İnşallah önümüzdeki sene Kurtuluş Mahallesi ve diğer mahallelere de verilmeye başlanacak. Ben bu yatırımın Alaşehir’e kazandırılmasından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, milletvekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah hayırlı uğurlu olur" dedi.

Evlerinde ilk kez doğalgazı kullanmanın mutluluğu yaşayan Reyyan Kandemir ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

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