Manisa’da ‘Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ Projesi tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ Projesinin tanıtım toplantısı Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Aile ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 48 il ve 187 okulda pilot olarak başlatılan ve çağın becerileriyle donanmış, bu beceriyi insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleriyle yaşantısını inşa etmiş, çift kanatlı bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan projenin İstanbul’dan sonra en fazla okulun yer aldığı il olan Manisa’daki tanıtım toplantısına Manisa İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Çolak, MEM Din Öğretimi Şube Müdürü Ali Küçükçakır, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Özcan Pamuk, İl Gençlik Koordinatörü Osman Turgut Dilek, proje kapsamında yer alan 9 okul müdürü, rehber öğretmenler ve manevi rehberler katıldı.

Üç kurumun şube müdürlerinin açış konuşmalarının ardından MEM İl Koordinatörü Tuba Babacan projenin tanıtımını yaptı. Projenin amacı, hedefleri, pilotlama ve hazırlık aşaması, çalışma alanlarından bahseden Babacan, rehberlik, sosyal kültürel etkinlikler, kültür şenlikleri, eğitim koordinasyonu, süreç takibi, değerlendirme süreçleri ve değerler çalıştayı hakkında detaylı bilgi verdi.

İl Müftülüğü proje koordinatörü aynı zamanda İl Gençlik Koordinatörü Osman Turgut Dilek ise, Manisa İl Müftülüğünün gençlik çalışmalarından bahsederek, insanın amaçlarından birinin de yeryüzünü imar etmek olduğunu, bunun için gönülleri imar etmek gerektiğini, gönülleri imar etmeden şehirlerin imar edilemeyeceğini, şehirleri imar etmeden ise yeryüzünün imar edilemeyeceğini, bu sebeple aslında her insanın bir mimar olduğunu, irfan geleneğinde gönüller yapmanın önemli olduğunu söyledi. Bu proje ile gençlerin gönüllerini imar ederek şehirleri de imar etmiş olacaklarını ve imarı gerçekleştirebilmek için de iki önemli hususun olduğunu vurgulayan Dilek, bunlardan birincisinin emanet bilincini gençlere aşılamak diğerinin ise hulkun (ahlakın) halka uygun olması olduğunu söyledi. İki yönü bulunan projenin bu amaçlarla birebir örtüştüğünü dile getiren Dilek, ‘Çevreme Duyarlıyım’ sloganıyla hayvanlara, bitkilere, canlı cansız bütün varlıklara karşı duyarlılık kazandıracağını, ‘Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ başlığıyla da milli ve manevi değerlerle donanmış gençler yetiştirilmesini kapsadığını vurguladı.

Katılımcıların projeye dair sorularının cevaplandırılmasının ardından toplantı üç kurumun iş birliği ile gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.