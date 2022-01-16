Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediye Birliği'nce, Zafer Kalkınma Ajansı'nın da hibe desteği ile yapımına başlanılan Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. KulaSalihli Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı'na büyük değer katacak projeyi yerinde inceleyen Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak merkezin vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Türkiye'nin ilk ve tek Jeoparkı olan KulaSalihli Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı'nda hizmet etmesi amacıyla yapımına başlayan Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği'nce, Zafer Kalkınma Ajansı hibe desteği ile yapımı gerçekleştirilen Jeopark Ziyaretçi Merkezi'yle kültürel turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yaklaşık bin 500 metrekare alanda yer alan merkezde ziyaretçi bekleme alanları, sosyal tesisler, toplantı ve eğitim alanları ile park alanları yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, teknik personeller ve yüklenici firma temsilcileriyle çalışmaları yerinde inceledi.



“Jeopark'a büyük değer katacak”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, Kula turizminin geliştirilmesi noktasında önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirten Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, yapımı devam eden Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nin Jeopark'a büyük bir değer katacağını söyledi. Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Küçük çaplı bir müze, seminer salonları, kafeteryası, hediyelik eşya mağazalarının da yer aldığı projemiz tamamlandığında hem UNESCO hem de KulaSalihli Jeoparkı'na büyük değer katacak" diye konuştu.

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