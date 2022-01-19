Yenileriyle değiştirilen eski içme suyu hatları hayrete düşürdü Eski içme suyu hattındaki paslar ve kirlilik dikkat çekti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde altyapıların değişimi tamamlanırken, eski su borularının paslı ve çürümüş olması dikkat çekti.

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde altyapı yenileme işinin büyük bir bölümü tamamlanırken, üstyapı çalışmalarına da başlandı. Yenileriyle değişimi yapılan eski içme suyu hattı mahallede sergilendi. Sergilenen boruların paslı ve kirli olması dikkat çekerken, eski boruların halini gören vatandaşlar hayrete düştü.

Yıllardır bekledikleri altyapı sorununa MASKİ sayesinde kavuştuklarını belirten Avşar Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz, “Bundan 8 ay önce Manisa Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla altyapı çalışmalarımız başladı. Yaklaşık yüzde 80’lik kısmı yapılmış durumda, üstyapı çalışmalarına da geçildi. 4050 yıl önce döşenen bu borulardan içme sularımız sağlanıyordu. Yeni nesil borularla içme suyu hatlarımız değiştiriliyor. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz sayesinde İnşallah önümüzdeki dönemde daha temiz, daha sağlıklı su içmek nasip olacak. 150 tonluk ana depomuz mahallemize yetmiyordu. Bu sebeple de bin tonluk yeni bir içme suyu depomuz yapılıyor. Bu da önümüzdeki 5060 yıllık döneme yansıyacak olan bir yatırım. Bunun için de çok memnunuz. İnşallah bundan sonraki hizmetleri de yine Cengiz Başkanımız sayesinde mahallemize kazandırmak nasip olur. Ben Avşar mahallesi adına, mahallem halkı adına tüm Büyükşehir ailesine teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Çalışmalar tamamlandıktan sonra da Cengiz Başkanımızı mahallemizde ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Kuzucuk, mahallenin yıllardır beklediği ve kanayan yarası olan altyapı projesinin başladığını ve verimli bir şekilde ilerlediğini belirterek, “Bu hizmette emeği geçen, öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Çalışan emekçi arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun, Allah onlara güç kuvvet versin. Kullanmış olduğumuz eski boruları da gördük. Eski malzemeler köyümüzün ilk tesisatı. Bunların kullanım ömrü çoktan geçmişti. Uzun yıllar önce yapılması gerekiyordu ama zor bir süreç olduğu için hiç kimse buna cesaret edemedi. Cengiz Başkanımız sağ olsun bu sene bu işe el attı. Yeni boruları da görüyorsunuz. Son sistem yapılıyor. İnşallah bundan sonra bizim suyla alakalı bir sorunumuz kalmayacak diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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