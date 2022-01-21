Turgutluspor galibiyet peşinde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak ikinci yarıya kötü başlayan Turgutluspor, yarın deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek. Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Aybert Demirbaş görev alacak. Teknik direktör Nazım Gülay, Bayburt deplasmanından galibiyetle döneceklerini ifade ederek, "İkinci yarıya kötü başladık. Ancak Sivas Belediyespor maçını telafi edeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-01-21 11:05:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.