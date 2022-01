Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem Coğrafi işaretli Köprübaşı çileğini dondan koruyabilmek için nöbet tutuyorlar Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu: "6 bin 500 dekarda 20 bin ton civarında yılda üretim yapılıyor" Çilek üreticisi Rahim Özcan: "Havalar soğuk olduğu zaman uyumak yok, nöbet tutarak sabaha kadar seramızın başındayız"

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde 6 bin 500 dekar arazide yılın 12 ayında üretimi yapılan çilek, Türk Patent ve Marka Kurumundan “Köprübaşı Çileği Coğrafi İşaret Belgesi” ile tescillenirken, kışın sert geçtiği ilçede çiftçiler tescilli çileklerini don tehlikesinden korumak için seralarda soba yakmaya başladı.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde 1999 yılında 400 metrekarelik alanda tarımına başlanan çilek yetiştiriciliği, şimdilerde 6 bin 500 dekar alana çıktı. Çilek tarımında Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri haline gelen ilçede yılın 12 ayında çilek yetiştiriliyor. Mevsiminde 8 liralardan satılan çilek, kış aylarında 25 liraya kadar alıcı bulurken, ilçe çiftçisine yılda 150 milyon TL’lik gelir sağlanıyor.



Tescilli çileğe sobalı koruma

Öte yandan, Manisa’nın yüksek kesimlerinde yer alan Köprübaşı ilçesinde kış mevsimi de diğer bölgelere göre sert geçiyor. Gece 10 derecelere kadar düşen sıcaklıklarda çiftçiler seralarının başında nöbet tutarak çileklerini don tehlikesine karşı koruyor. Özellikle sabaha karşı seralarına gelen çiftçiler seraya su vererek önce sera içerisindeki nem dengesini koruyor. Ardından sera içinde yaktıkları sobayla da içerideki ısının yükselmesini sağlayarak don tehlikesinin önüne geçiyor.

İlçede çilek üretiminin 1999 yılında başladığını belirten Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, “Çilek üretimimiz 1999 yılında Tarım İl Müdürlüğü ile dönemin İl Özel İdaresinin ortak projesi ile 400 dekar arazide başlandı. Deney amacıyla 5 yıllık plan içerisinde 500’er dekar olarak çiftçiler arttırdı. Günümüzde TÜİK verilerine göre 6 bin 500 dekar alanda üretimimizi yapıyoruz. Yoğun hasadımız 15 nisanda başlıyor. O dönemde Türkiye’deki tek üretim yeri Köprübaşı. Diğer Aydın bölgesi gibi yerlerde bitmiş oluyor. Coğrafi işaretimizi de 2021 yılında tescilledik. Bunun da özelliği diğer yerlerde yetişen çileklere göre C vitamini olarak daha yoğun. Yıllık ortalama dekara 3 ton civarında üretim yapılıyor. Bu da 6 bin 500 dekarda 20 bin ton civarında yılda üretim yapılıyor. Yılın her dönemi çilek üretimi yapılıyor. Geçtiğimiz yıl ortalama 8 TL civarında satıldı” dedi.



“Kışın verim düşük ancak fiyatlar iyi”

Kış mevsiminde serada çilek yetiştirildiğini belirten Sağıroğlu, “Kışın üretimimiz seralarda gerçekleştiriliyor. Belediye, Tarım İl Müdürlüğü projeleri ile çiftçilerin kendi gayretleriyle kurduğu seralarda üretim yapılıyor. 50 tane 1 dekar tünel seramız var. Diğer açıkta meyve alamıyoruz ancak çiftçiler onları da örterek don tehlikesine karşı koruyor. Kışın verim düşük ancak fiyatlar iyi. Şu anda 25 TL civarında satılıyor. 25 TL güzel fiyat ancak üretim yoğun değil. 3 ton alınan tarladan şu an 1 kasa 2 kasa şeklinde toplanıyor yani 10 kilogram civarında” diye konuştu.

15 Nisanda çilek mevsiminin başladığını belirten Sağıroğlu, “Tabi çileğin yoğun alım zamanında 15 nisan gibi alıcılar buraya gelir. Burada bir halimiz var orada fiyat belirlenir. Ağırlıklı İstanbul, İzmir ve Ankara’ya çilekler gönderilir” ifadelerini kullandı.



“Havalar soğuk olduğu zaman uyumak yok”

15 yıldır çilek üretimi yaptığını belirten Rahim Özcan, “15 yıldır çilek üretimin yapıyorum. Daha önce tütün üretimi yapıyordum ancak onu bırakıp çilek üretimine başladık. Kışın serada yazın açıkta 12 ay boyunca çilek üretiyoruz. Kışın çilek üretimi daha zor. Çocuk gibi bakım istiyor ve işçiliği bitmiyor. Ancak ben sevdiğim için zor gelmiyor. Bugün fiyatı 25 lira, sezonda 10 TL civarında sattım” dedi.

Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü zamanlarda uyumadığını belirten çilek üreticisi Özcan, “Geceleri hava çok soğuduğu zaman soba yakıyorum. Isıtma sistemi gibi olmuyor ancak yine de soğuktan koruyoruz. Havalar soğuk olduğu zaman uyumak yok. Nöbet tutarak sabaha kadar seramızın başındayız. Hala daha uyumadım bugün de nöbetçiyim” diye konuştu.

Köprübaşı çileğinin diğer çileklere göre farklı olduğunu dile getiren Özcan, “Köprübaşı çileğinin en büyük özelliği dayanması ve aromasının çok güzel olması. Çevredeki ilçelere ve hastanelere sürekli gönderiyoruz. Şu anda yetiştiremiyoruz. Çilek üretimi güzel kazandırıyor” dedi.



Coğrafi işaret aldı

Öte yandan, Köprübaşı çileği Türk Patent ve Marka Kurumundan “Köprübaşı Çileği Coğrafi İşaret Belgesi”ni de aldı. Kendine has aroması ve özellikleriyle diğer çileklerden ayrılan “Köprübaşı Çileği” artık tescil belgesiyle üretilerek sofralardaki yerini almaya devam ediyor.

