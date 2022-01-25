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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyesi farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Kentin birçok noktasında yaz kış demeden çalışan Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ağaçlandırma, yol kaldırma ve tadilat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Turgutlu Belediyesi farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor

Kentin birçok noktasında yaz kış demeden çalışan Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ağaçlandırma, yol kaldırma ve tadilat çalışmaları aralıksız sürüyor.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Mahallesi Özyiğit Sokakta yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına başlandı. Kervanyolu ile birlikte Avar, Semerkant, Çözüm, Göktürk, Kızılcık, Uzunyol, Pehlivan, Akdemir, Yaylalıkapı ve Savaş Sokaklarda parke tamiratlarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hanımeli Sokak ve Akbaş Sokakta parke tamiratlarına devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Ergenekon Mahallesi Biçer Sokakta ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ise yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz hiç durmadan Turgutlu’muz için çalışmaya, vatandaşlarımız için hizmet etmeye devam ediyor. Kentimizin farklı noktalarında hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

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