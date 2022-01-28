Şehzadeler’in minikleri ilk karne heyecanını yaşadı

Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim gören 67 öğrenci, karne almanın heyecanını yaşadı. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Ahmet Songüler’in elinden karnelerini alan minikler, karne aldıkları için heyecan, tatile girecekleri için de mutluluk yaşadı.

Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Gündüz Bakım Evi’nde 3 6 yaş sınıflarında eğitim gören 67 öğrenci ilk yarıyıl karnelerini, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Ahmet Songüler’in elinden alarak, bir haftalık tatile çıktı. Pandemi tedbirlerinin alınarak eğitimin verildiği Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Gündüz Bakım Evi’nde karne töreni de yine pandemi kurallarına uyularak yapıldı. Velilerin katılamadığı törende minikler karne sevinç ve heyecanlarına Efendioğlu ve Songüler’i ortak etti. Minikler karne ve hediyelerini büyük bir sevinç içinde aldı. Pasta kesilen törende Başkan Yardımcıları minik öğrenciler ile yakından ilgilenerek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.



“Yavrularımıza iyi tatiller diliyorum”

Karne töreninde miniklerin heyecan ve mutluluklarını paylaşan Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu tören sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün burada tatlı bir heyecan var. Çocuklarımızın, yavrularımızın, aileleri tarafından belediyemize, buradaki hocalarımıza emanet edilen geleceğimizin teminatı çocuklarımızın karne sevinci var. Biraz önce karnelerini kendilerine takdim ettik. Hepsi birbirinden başarılı maşallah. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı okul öncesi eğitimi ile en iyi şekilde yetiştirmek bizim toplum olarak görevimiz. Bugün burada emeği geçen tüm hocalarımıza, çalışanlarımıza, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah yavrularımız devlete, millete, insanlığa çok faydalı olur, hayırlı işlere imza atarlar. Biz de onların eğitimlerine bir nebze de katkıda bulunduğumuz için Şehzadeler ailesi olarak çok mutlu oluruz. Yavrularımıza iyi tatiller diliyorum.” dedi.

Öte yandan karne alan minikler bir haftalık tatile çıkacağı ve 7 Şubat’ta ikinci döneme başlayacakları öğrenildi.

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