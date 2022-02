Başkan Öner: "Katliamları unutmak tarihten ibret almamaktır"

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner; Hocalı Katliamının yıl dönümünde yaptığı açıklamayla katliamları ve soykırımları unutmanın tarihten ibret almamak olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde, 613 sivilin hayatını kaybettiği Hocalı katliamı şehitlerini rahmetle andığını belirten Öner, "Hocalı katliamı, insanlıktan nasibini almamış bağnazlığın amacına ulaşmak için ne kadar ilkesiz, ahlaksız, aşağılık ve zalim olabileceğini göstermiştir. Hocalı katliamı, hangi sebeple olursa olsun hiçbir haklı gerekçesi olmayan ve asla affedilemez olan insanlık suçudur. Hocalı katliamı, insanlığın utancı, tarihin kara bir sayfasıdır. Katliamın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, acımız tazeliğini korumaktadır." dedi.

Acıların dinmediğini, katillerden hesap sorulmadığını vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Dünyanın özellikle bazı bölgelerinde artık sıradanlaşan bu katliamları unutmamak, unutturmamak, canilerin ve katillerin vicdanlardaki yerini tarif etmek insanlığa karşı önemli bir sorumluluktur. Sendika olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm masumların acısını acımız bildik; zulme uğrayan kim olursa olsun, hakkını, hukukunu savunduk. Hocalı başta olmak üzere, her katliamı, ‘unutulan katliam tekrarlanır’ bilinciyle yıl dönümünde vicdanlara bir çağrı olarak gündemimize aldık. Katliamları, bunları planlayan canileri ve katilleri, sıradanlaştıranları ve olağan görenleri hep kınadık, lanetledik. Bu saldırıları gerçekleştiren Ermenistan’ın, işgal altında tuttuğu Karabağ’dan kayıtsız şartsız çekilmesini her fırsatta ifade ettik. Politik algı ve oyunlarla yaşanan acıları oldubittiye getirip, zulmü payidar kılmaya çalışanlara, hakkın ve adaletin bilfiil 44 gün süren kararlı karşı koyuşu ile hadleri bildirilmiş, 30 yıl süren hasret ve hicrandan sonra Hocalı’nın intikamı alınmış, Karabağ özgürlüğüne kavuşmuştur. Ermenistan ve Ermeniler üzerinden siyaset üretmeye çalışan derin lobiler de dâhil, örgütlü işgalin müsebbibi kadrolar, ilahi adaletin tecellisiyle kendi düzenlerini, istikrarını bile sağlayamaz duruma düşmüştür. Karabağ’ın işgalinden özgürleşmesine kadar geçen süreç herkes tarafından ibretle incelenerek ders çıkarılmalı, bölge barışı için hangi sebeple olursa olsun, öldürmeye dayalı bir asabiyet veya düşmanlık terk edilmeli, yerine birlikte var olma ve yardımlaşma iradesi tesis edilmelidir. Dünyanın, bu hassasiyetleri taşıyan, işgal eden ve masumların katledilmesinden medet ummayan siyasetçiye ve devlet aklına ihtiyacı var. Zalime anlayış göstermek, mazluma zulmü payidar kılmaktır. Seyirci kalınacak her zulüm bir gün dönüp seyircisini de vuracaktır. Hiçbir ülkenin saldırıya uğramamasını, işgal edilmemesini, emperyalist emellere kurban edilmemesini temenni ediyoruz. EğitimBirSen olarak, tarih boyunca yapılan tüm katliamları lanetliyoruz. Hocalı başta olmak üzere, katliamları hatırlatmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.