Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcusu Manisa'ya geliyor

1992 yılında Barcelona'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında judoda kazandığı bronz madalya ile "Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcu" olarak Türk spor tarihine geçen Hülya Şenyurt, Manisa’da judo sporcuları ve aileleri ile bir araya gelecek. Program kapsamında söyleşi, imza günü ve plaket takdimi gerçekleştirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir program hazırlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde oldukça önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyespor işbirliğinde KadınSpor ve Olimpizm konulu konferans düzenlenecek. 1992 yılında Barcelona’da düzenlenen olimpiyat oyunları kapsamında judo branşında 48 kiloda bronz madalya kazanan ve bu madalya ile ‘Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcumuz’ olarak Türk spor tarihine geçen Hülya Şenyurt ve Manisa Sporcu Eğitim Merkezi Psikoloğu Esra Şanlı Korkmaz konferansta konuşmacı olarak yer alacaklar. Judo sporcuları ve ailelerinin katılacağı programda söyleşinin yanı sıra imza günü ve plaket takdimi de gerçekleştirilecek.

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