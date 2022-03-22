Manisa’da silahlı kavga: 2 yaralı Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs, kaçtıktan sonra sığındığı bir benzin istasyonun tuvaletinde kurşunlandı

Manisa’da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunarak bir kişiyi yaralayan şahıs, kaçarak sığındığı benzin istasyonun tuvaletinde iş yerindeki başka bir şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, Şehzadeler ilçesindeki Galericiler Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.Ö’ye ait iş yerine gelerek, içeridekilere silahla ateş açtı. Y.Ö’yü yaralayan R.Ç, içeridekilerin de silahla karşılık vermesi üzerine kaçarak 100 metre ilerideki akaryakıt istasyonunun tuvaletine sığındı. R.Ç’yi akaryakıt istasyonuna kadar kovalayan, ismi henüz belirlenemeyen şahıs, R.Ç’yi silahla bacaklarından vurarak yaraladıktan sonra motosikletle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İş yeri ve benzin istasyonun güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, motosikletle kaçan şüpheli için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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