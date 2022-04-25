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Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek istediler Manisa'da 'KADES' uygulamasını tanıtmak amacıyla şehrin en işlek caddesinde yapılan gösteriyi gerçek sanan vatandaşlar oyuna müdahale etmek istedi

İHA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliğinde KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla şehrin en işlek caddesinde gerçekleştirilen tiyatral gösteriyi vatandaşlar gerçek sanarak müdahale etmek istedi. Kadına şiddetin bir oyun olduğunu anlayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek istediler Manisa'da 'KADES' uygulamasını tanıtmak amacıyla şehrin en işlek caddesinde yapılan gösteriyi gerçek sanan vatandaşlar oyuna müdahale etmek istedi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliğinde KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla şehrin en işlek caddesinde gerçekleştirilen tiyatral gösteriyi vatandaşlar gerçek sanarak müdahale etmek istedi. Kadına şiddetin bir oyun olduğunu anlayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Kadına şiddeti önlemeye yönelik uygulamaya konulan KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliğinde şehrin en işlek caddesinde ve kalabalık olduğu saatte alınan güvenlik tedbirleri eşliğinde tiyatral gösteri gerçekleştirildi. Oyun icabı küçük kızıyla kaldırımda yürüyen bir kadının önü boşanma arifesindeki eşi tarafından kesildi. Çift karşılıklı tartışmaya başlarken o sırada kadın, cep telefonundan KADES uygulamasına ikazda bulundu. Rol icabı elindeki bıçakla kadına saldırmaya çalışan kocayı gören vatandaşlar ise olayın gerçek olduğunu sanıp müdahale etmek istedi. Araya giren polis ekiplerinin olayın bir mizansen olduğunu belirtmesi üzerine vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

'Amacımız KADES uygulamasını tanıtmak'
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Şengöz, “Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele Şube Müdürlüğü ile beraber yaptığımız KADES uygulamasıyla ilgili ortak bir çalışmaydı. Benim yazıp yönettiğim 3 dakikalık bir gösteriydi. Bu oyunu Manisa’da merkezi bir yerde kalabalığın olduğu bir saatte sahneledik. Büyük bir ilgi ve tepki aldık. Manisa halkının ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Amacımız KADES uygulamasını bütün kadınların bilmesi ve telefonuna uygulamayı indirmesi. Mağdur olacak kişinin telefonuna indirmesi ve kullandığında engelleneceğini anlatmaya çalıştık. KADES uygulamasını bilmeyenin kalmaması gerekiyor, kadınların bu uygulamayı indirmesi gerekiyor bence. Bu uygulama hayat kurtarıyor. KADES’i tanıtmak istiyoruz. Şiddete karşı mağdur olacak bir kadın uygulama butonuna bastıktan sonra 3 dakika içerisinde polis kuvvetleri olay yerinde bulunuyor ve kadının şiddet görmesini ve mağdur olmasını engelliyorlar, kurtarıyorlar. Bu çok büyük ve önemli bir uygulama. Bunun herkesçe bilinmesi adına böyle bir ortaklaşa proje yaptık. Oyunu ben yazdım. Karı koca var, erkek parayı içki ve kumara harcıyor, kadın ve çocuk evde şiddet görüyor, boşanma arifesindeler ve erkek ‘gel evine, boşanmaktan vazgeç, yoksa seni öldürür sana zarar veririm’ gibi şeyler diyor. Kadın ayrılacağı kocasını gördüğü anda butona basmış oluyor, o anda bıçak çekiyor ve müdahale ediliyor. Polis 3 dakika içerisinde müdahale ediyor. Kadına tam zarar verecek zamanda polis engelliyor.” dedi.

"Manisa halkının duyarlı olduğunu gördük"
Oyunun sokakta halk arasında çok inandırıcı bir şekilde sahnelendiğini vurgulayan Şengöz, “Oyunu vatandaş gerçek sandı, gerçek gibiydi zaten. Manisa halkının baya baya duyarlı olduğunu gördük. Hatta oyucumuza da müdahale ettiler oyuncumuzu zar zor ellerinden aldık. Bu tür olayların geçmişte de yaşanmış olduğunu görüyoruz, hala daha insanlarımızın duyarlı olduğunu ve müdahale ettiğini gördük, çok şaşırdık ki, duyarsız bir toplum olduğumuzu düşünürken. Hüküm giyen müdahale eden gençlerimiz var, buna rağmen müdahale ettiler.” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımız tarafından çok çabuk tepki verildi”
Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ise “Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak aile içi şiddetle ilgili olarak ekiplerimiz 7/24, 17 ilçemizde kurmuş olduğumuz bürolarımızda çalışmalara devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde ilimizde yaptığımız çalışmalar arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu görevlileri ile birlikte şehrin muhtelif yerlerinde sosyal deneyler olarak aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle ilgili olarak yapmış olduğumuz programlar var. Bunlardan birini de yakın bir zamanda gerçekleştirdik. Buradaki ekiplerimizin olaya müdahalesi üç üç buçuk dakika arasındaydı. Bu konuyla ilgili belediyemize bize verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Kadına yönelik şiddetle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES projesi ülkemizin en iyi sonuç veren projelerinden birisidir. KADES programını 3 buçuk milyon civarında kadınımız telefonlarına yüklemiştir. Kadına yönelik şiddeti en aza indirmek için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Manisa’da tiyatro ekibiyle yaptığımız sosyal deneylerde vatandaşlarımızın çok duyarlı olduğunu, bizim mizansen olarak yaptığımız tiyatral görüntülere vatandaşlarımız tarafından çok çabuk tepki verildiğini memnuniyetle gördük.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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