Demirci Kirazı, büyükşehir desteği ile zararlılardan korunacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirci Kirazı, büyükşehir desteği ile zararlılardan korunacak

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan kirazda üreticilerin sirke sineği ile doğal yolla mücadelesine desteğini arttırarak sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de yapılan dağıtım töreni ile birlikte 1319 üreticinin 3 bin 245 dekar kiraz bahçesinde kullanılmak üzere tedarik ettiği 100 bin şişe elma sirkesinin dağıtımını noktaladı.

Demirci Kirazı, büyükşehir desteği ile zararlılardan korunacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan kirazda üreticilerin sirke sineği ile doğal yolla mücadelesine desteğini arttırarak sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de yapılan dağıtım töreni ile birlikte 1319 üreticinin 3 bin 245 dekar kiraz bahçesinde kullanılmak üzere tedarik ettiği 100 bin şişe elma sirkesinin dağıtımını noktaladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle kiraz üreticileri için hazırladığı ‘Kanadı Noktalı Sirke Sineği ile Biyoteknik Mücadele Projesi’ çerçevesinde Demirci ilçesine elma sirkeli pet şişe dağıtım töreni gerçekleştirdi. Demirci Otogarı’nda gerçekleşen törene Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayati İmrenlerli ve Nurullah Akgün, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Demirci Tarım Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, Demirci Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Proje çerçevesinde 1010 dekar alanda kullanılmak üzere 36 bin 704 adet elma sirkeli pet şişe üreticilere teslim edildi.

“Kırsalda kalkınmayı sağlamak için çalışıyoruz”
Elma sirkesi dağıtım töreninde konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Üretimde devamlılığın sağlanması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yılda aynı çalışmayı yapmıştık. Geçen yıl ki çalışmaların olumlu neticeler aldırdığı bildirilmişti. Bu doğrultuda sayıyı arttırdık. Bu çalışmaların tek bir amacı var. Kırsalda kalkınmayı sağlamak ve üreticilerimizin üretime devam etmesini sağlayabilmek, hayırlı uğurlu olsun. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun” dedi.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Kargınışıklar Mahalle Muhtarı Osman Altun, “Geçen yıl aynı dağıtım yapıldı. Vatandaşlarımızla birlikte kiraza bunu uyguladık. Çok faydasını gördük. Bu yılda bu desteği bize sağladığı için Büyükşehir’imize ve Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Biz daha önce kurttan kirazlarımızı satamıyorduk. Bu sirkeyi taktıktan sonra kurttan kurtulduk. İnşallah devamı artarak gelir, çok teşekkür ediyorum” derken, Küçükkıran Mahalle Muhtarı Hikmet Akkaya, Teperik Muhtarı Ramazan Yıldız, Gürçeşme Mahalle Muhtarı Mustafa Özden, Çandır Mahalle Muhtarı Mehmet Kökkaya, Iklıkçı Mahalle Muhtarı Şevket Özalp de desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

100 bin şişe sirkenin dağıtımı tamamlandı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de düzenlediği elma sirkesi dağıtım töreni ile 100 bin şişe sirkenin dağıtımını tamamladı. Proje çerçevesinde 9 ilçede 1319 üreticiye ait 3 bin 245 dekar kiraz bahçesinde kanadı noktalı sirke sineği ile ilaçsız biyoteknik mücadele yapılmış olacak. Çoğunlukla ihracata yönelik kiraz üretimi yapılan bölgelerimizde üreticilere ve pestisit kullanılmadığı için ürünlerimizin ihracat değerine önemli katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtara göl arazisini işgalden 1865 TL ceza 
YEREL HABERLER 'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtara göl arazisini ...
Manisa'nın efeleri 2. Lig yolunda
YEREL HABERLER Manisa'nın efeleri 2. Lig yolunda
Taş medreseliler, 42 yıl sonra iftar sofrasında bir araya geldi
YEREL HABERLER Taş medreseliler, 42 yıl sonra iftar sofrasında bir ...
Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek istediler Manisa'da 'KADES' uygulamasını tanıtmak amacıyla şehrin en işlek caddesinde yapılan gösteriyi gerçek sanan vatandaşlar oyuna müdahale etmek istedi
YEREL HABERLER Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek ...
Yunusemreli Alanur Uşak'tan gümüş madalya ile döndü
YEREL HABERLER Yunusemreli Alanur Uşak'tan gümüş madalya ile döndü
Alaşehirli iki öğretmen uluslararası sempozyumda Türk müziğini anlattı
YEREL HABERLER Alaşehirli iki öğretmen uluslararası sempozyumda Türk ...
Akhisarspor, 3 yıl içinde 3'üncü kez küme düşmeye yaklaştı
YEREL HABERLER Akhisarspor, 3 yıl içinde 3'üncü kez küme düşmeye ...
Turgutlar yoluna 3 bin 500 metrekarelik parke çalışması
YEREL HABERLER Turgutlar yoluna 3 bin 500 metrekarelik parke ...
Kahraman Tazeoğlu Yunusemre’de okuyucularıyla buluştu
YEREL HABERLER Kahraman Tazeoğlu Yunusemre’de okuyucularıyla buluştu
Manisa FK fırsatı kaçırdı
YEREL HABERLER Manisa FK fırsatı kaçırdı
Öğrencilerden, 'Bir eksiği de sen tamamla' projesi
YEREL HABERLER Öğrencilerden, 'Bir eksiği de sen tamamla' projesi
Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı
Alaşehir'deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Alaşehir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'da 30 dekar karaçam ormanı yandı
YEREL HABERLER Manisa'da 30 dekar karaçam ormanı yandı
Manisa İtfaiyesi sevimli dostların yardımına koştu
YEREL HABERLER Manisa İtfaiyesi sevimli dostların yardımına koştu
Manisa'da orman yangını
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını
Somaspor - Ankaraspor: 0-1
YEREL HABERLER Somaspor - Ankaraspor: 0-1
Dereler taşkın riskine karşı temizleniyor
YEREL HABERLER Dereler taşkın riskine karşı temizleniyor
Yazarlar kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Yazarlar kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor
Yunusemreli çocuklar bayramlarını doyasıya yaşadı
YEREL HABERLER Yunusemreli çocuklar bayramlarını doyasıya yaşadı
Vali Karadeniz ‘Ramazan Sokağı’ 23 Nisan özel programına katıldı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz ‘Ramazan Sokağı’ 23 Nisan özel ...
‘Şehzadeler Valorant Turnuvası'nda e-spor merkezi müjdesi
YEREL HABERLER ‘Şehzadeler Valorant Turnuvası'nda e-spor merkezi ...
Yunusemre'de 23 Nisan Futbol Turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Yunusemre'de 23 Nisan Futbol Turnuvası düzenlendi
Kırkağaç MASKİ ile modernleşiyor
YEREL HABERLER Kırkağaç MASKİ ile modernleşiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.