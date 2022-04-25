Manisa’da yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

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Manisa’nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda yaralı halde bulunan Karaca, tedavi altına alındı.

Salihli’nin PoyrazGökeyüp Mahallesi Sarısu mevkiinde yaralı halde bir karaca gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Salihli Şefliğine bildirdi.

Otomobil çarptığı değerlendirilen ve ayakları kırık olduğu tespit edilen Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Salihli Şefliği tarafından teslim alındı. Karaca, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Karacanın, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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