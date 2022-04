Kula'daki yol ayraçları kazalara neden oluyor

Manisa'nın Kula ilçesinde trafik akışını rahatlatmak ve uygunsuz parklanmanın önüne geçmek için belediye tarafından yapılan yol ayraçları, kazalara neden olmaya başladı. Neredeyse her gün yeni bir kazaya davetiye çıkaran yol ayraçları, vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılanıyor.

Kula'da ilçe trafiğinin en yoğun olduğu caddelerde park sorununu çözmek için birçok kez toplantı yapılmasına rağmen, Kula Belediyesi'nin bulduğu çözüm vatandaşların tepkisine neden oldu. Yolların ortasına dikilen yol ayraçları, her gün birer birer kırılarak vatandaşlara dolaylı yoldan zarar verirken, bu malzemelerin araçlara verdiği zarar ise vatandaşın cebine doğrudan etki etmesi tepkinin giderek atmasına neden oldu. Her gün yeni bir kazaya davetiye çıkaran yol ayraçlarının, olabilecek bir bisiklet ya da motosiklet kazasında kötü sonuçlar çıkarmasından korkan vatandaşlar, bu yol ayraçlarının kaldırılmasını istedi.

Her olayın ardından kırılan yol ayraçlarının yerine belediye görevlilerince yenisi takılırken, kaza sebebi ile araçlardan sızan yağları temizlemek için yapılan kumlama çalışması da görüntü kirliliğine sebep oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.