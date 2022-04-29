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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir Belediyesi 2 bin 500 kişilik iftar verdi

İHA

Alaşehir Belediyesi 2 bin 500 kişilik iftar verdi

Alaşehir Belediyesi Kültür etkinlikleri çerçevesinde 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verdi. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda verilen yemeğe mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılara iftar yemeğinden sonra tek perdelik tiyatro oyunu sahnelendi.
Alaşehir Belediyesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara iftar yemeği verdi. İftar yemeği öncesi konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüğlu, "Ramazan Ayı dolayısıyla bugün burada hep birlikte cem olduk, toplandık, birlik olduk, beraber olduk. Bu tür sosyal etkinlikleri sizlerle bir araya gelmek , beraberliğimizi paylaşmak için düzenlemeye devam edeceğiz. İftar sonrası kültür etkinliklerimiz çerçevesinde tek perdelik bir tiyatro oyunumuz olacak. Bu etkinliğimize katıldığınız için, sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hem güldürdü hem düşündürdü
Alaşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde Cengiz Küçükayvaz’ın tek perdelik “Kiralık Konak" adlı oyunu sahnelendi. Geleneksel Türk Tiyatrosu motifleri ile süslenmiş geçmişten geleceğe uzanan komedi oyunu izleyenleri güldürürken, düşündürdü.

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