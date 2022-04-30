Gördes’te 'Benim Hayalim Benim Hikayem' e-Twinning Projesi başladı

Manisa'nın Gördes ilçesindeki Atatürk İlkokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Beş Eylül İlkokulunun yapmış olduğu eTwinning projesiyle öğrenciler hem yabancı dili aktif bir şekilde öğrenecekler hem de çeşitli illerdeki öğrenciler birbirlerini tanıyacak.

Türkiye, Polonya ve Portekiz'den okulların yer alacağı projede 'Yaparak yaşayarak öğrenme' kuramı doğrultusunda öğrenciler yabancı dili aktif bir şekilde öğrenecek, çeşitli illerdeki öğrenciler birbirlerini tanıyacak. Öğrencilerin çeşitli hikayeleri inceleyip hikaye yazma becerilerini de geliştirmesini hedefleyen projede, yazılan hikayeler İngilizceye çevirip 2.0 web araçlarını kullanarak ortak bir ebook oluşturulması planlanıyor. Projenin ortakları ise şöyle: "Filiz Efe İnci (Atatürk İlkokulu), Bahar Aslan (Beşeylül İlkokulu), Ümit Koçak (Kurşunlu İnci Kalender İlkokulu), Gözde Baraner (Gündüz İlkokulu), Mehmet Şerif Bakır (Baki Gündüz İlkokulu), Ufuk Demir (Akçakoca İlkokulu)"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.