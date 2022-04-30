Sarıgöl’de sebze fidan satışlarında önemli artış

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sebze fidesi yetiştirenlerin yüzü artan satışlardan dolayı gülmeye başladı.

Son aylarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve petrol fiyatların artması nedeniyle pazarlarda sebze, meyve ve bakliyat fiyatlarının artmasına neden olurken, Sarıgöllü vatandaşlar evlerinin önündeki boş alanlara, tarla ve bağların boş alanlarına yazlık sebze fidesi alarak dikimlere başladı.

Pazarda fidan satışı yapan Ramazan bayram (42), "Bu yıl gerçekten sebze fidanı alanlar çok fazla. Sadece benim tezgahımda değil, diğer arkadaşların da başlarında fidan alanların yoğunluğu var. Yazlık domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, gibi fideleri 2 TL ile 5 TL arasında satmaktayım. Allah bereket versin." dedi.

Fidan alan çiftçiler de yazın kendi ürünlerini yaz boyunca tüketeceklerini artanlarını da konserve yaparak kışın tüketeceklerini söyledi.

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