Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı

Manisa'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin kent genelinde gerçekleştikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında yaptıkları kontrolde H.A. ve M.K. hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti. Her iki şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gölmarmara İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise Ö.Ö. hakkında aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli Ö.Ö. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.