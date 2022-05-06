Somaspor evinde İnegölspor'la karşılaşacak

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiası bulunmayan Somaspor yarın evinde İnegölspor'la karşılaşıp sezonu tamamlayacak. Soma Atatürk Stadı'nda Mehmet Ali Özer'in yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sezonu 3 puanla bitirmek istediklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-05-06 11:19:19



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