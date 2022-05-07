Bakanlık destekli proje gençleri kültür ve sanata yönlendiriyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilen Kitap Kahve Projesi sayesinde özellikle gençler için düzenlenen kurslar yoğun ilgi görüyor.

Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği (SAKÜDER) bünyesinde açılışı gerçekleştirilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli Kitap Kahve Projesi ile gençler, kendileri için açılan çok sayıda kurstan ücretsiz faydalanıyor. Gençleri, kötü alışkanlardan da korumayı amaçlayan projeye, yetişkin gruplarda ilgi gösteriyor.

Derneğin 2014 yılında kurulduğunu belirten Salihli Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği (SAKÜDER) Başkanı Yazar Gündüz Aydın, “Geçtiğimiz yıl ise Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan aldığımız destek ile Salihli Kitap Kahve projemizi hayata geçirdik. Bu süreç içerisinde verdiğimiz eğitimler, yaptığımız atölyeler ile kurslar hızla devam ediyor. Salihli halkı Kitap Kahvemize çok büyük ilgi gösteriyor. Bilhassa gençlerimize yönelik gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak kitap okuma alışkanlığını kazandırmak kültür ve sanata yönlendirmek asıl amacımız. Atölye çalışmalarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli olduğu için tamamen ücretsiz. İlerleyen dönemlerde bu merkezi kültür sanat merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Salihli’nin 50. Yıl Ortaokulu’nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Proje Koordinatörü Hatice Aslan, projenin asıl amacının dezavantajlı gençler olduğunu ancak gelen yoğun talep üzerine yatılı okullarda kalan öğrenciler ile taşımalı eğitimle gelen öğrencilerinde bu projeden faydalanmaya başladıklarını söyledi. Aslan, “Sosyal yada ekonomik sebeplerle sanat edebiyat kültürel etkinliklerden mahrum kalan öğrencilerimiz için bu yola çıktık. Ancak projemiz zamanla daha geniş kitlelere ulaştı. Projemizi çeşitli atölyeler sosyal etkinlikler eğitimler planladık. Fotoğrafçılık atölyemiz, drama atölyemiz matematik atölyemiz, ritim atölyemiz ebru sanatı atölyelerimiz var. Eğitimlerimizde yazarlık eğitimleri devam etmekte. Özellikle okullara giderek yazarlarımızla gençlerimizi buluşturmaktayız. Kitap kahvemizde şuanda 3 binin üzerinde süreli ve süresiz yayınımız bulunmakta. Gençlerimiz buraya gelip kitaplarımızı ödünç alabilip okuyabilmektedirler. Okumak yaşamaktır diyoruz ve bütün gençlerimizi buraya davet ediyoruz” dedi.

Öğrencilerden Nazlı Can ise, “Yeni nesil sorular oldukça beni çok yoruyor. Ama kitap okuyarak bu soruları aşabiliyoruz. Ve burada çok güzel eğitici kitaplar var. Gerçekten o kadar akıcı ki yardım ediyor benim sınavlarıma sorularıma resim çiziyorum satranç oynuyorum arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyoruz. Değerlendiriyoruz vaktimizi. Çok güzel bir yer herkesi davet ederim. Boş zamanlar için en iyi yerlerden biri.” diye konuştu.

Kitap Kahve Projesi’ne katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Fatoş Akdeniz de şunları söyledi: “Yaklaşık 4 aydır kitap kahvemizde arkadaşlarla birlikte resim yapıyoruz. Amatör ruhla yapıyoruz ama aslında ruhumuz birazda profesyonel. Bu işi yapmak çok keyif veriyor. Çok kaliteli zaman geçiriyoruz. Sosyalleşiyoruz buradan kitap alıyoruz ve buraya ziyarete gelen bir çok yazarımız var. Fotoğraf çalışması yapıyoruz. Resim yapmak isteyen ama yapamayacağını söyleyen tüm arkadaşları buraya davet ediyoruz. Özellikle hanımları buraya bekleriz. Keyifli dakikalar geçirip güzel eser çıkaracaklarını düşünüyorum. Hiçbir zaman geç değildir.”

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