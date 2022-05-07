Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, hayvan dışkısının atıldığı bölgede balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Şehzadeler ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesinde meydana geldi. Mahallede otlayan inek, hayvan dışkısının atıldığı bölgedeki balçığa saplandı. İneğin sahibi Kadir Torun, hayvanını kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-05-07 19:06:13
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