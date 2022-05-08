Anneler Gününde şehit annesi hayrına yemek verildi

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Manisa'da 94 yaşında hayatını kaybeden şehit annesi Hürü Savunmaz hayrına Anneler Gününde yemek verildi.

Şırnak Şenoba’ya bağlı Gömeç köyü kırsalında operasyon dönüşü 30 yıl önce şehit olan piyade komando er Mehmet Savunmaz’ın da annesi Hürü Savunmaz, 27 Nisan günü hayatını kaybetti. 5'i erkek, 3'ü kız 8 çocuk annesi Hürü Savunmaz hayrına Anneler Gününde yemek verildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yemekte Savunmaz dualarla anıldı.

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