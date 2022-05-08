

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde sokakta yatan alkollü kişi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Hastaneye gitmekte direnen alkollü kişiyle polis arasında geçen diyalog ise şaşırttı.

Olay saat 21.50 sıralarında Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'deki 4741 sokakta gerçekleşti. Sağlık ve polis ekiplerine sokakta yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Ertan G.'yi (55), hastaneye götürmeye ikna edemedi. Kuyualan Mahallesi'ndeki evine gitmesi konusunda uyarılan Ertan G., polisten kendisini evine bırakmasını talep etti. Polis, Ertan G.'ye, "Devletin arabası, gerçekten paran olmasa götürürdüm ama devletin, benim arabam değil" dedi. Ertan G. ise "Param yok" yanıtını verdi. Polis ise, "İçiyorsun abi içiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Aldığı olumsuz yanıtın ardından hastaneye götürülmeyi kabul eden Ertan G., ambulansa bindirildi. Ayakta tedavinin ardından taburcu edilen Ertan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-05-08 23:23:58



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