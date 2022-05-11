Manisa’da feci kaza: İşçi servisi tıra çarptı, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Otobüsün altında kalan işçinin "Beni çıkarın buradan" feryadı yürek dağladı Vali Yaşar Karadeniz kaza bölgesinde incelemelerde bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan servisin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Manisa Turgutlu karayolu üzeri Manisa’dan Turgutlu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit K. idaresindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü tırın lastiklerinin patlaması sonucu aniden durmasıyla beraber Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Fuat D. idaresindeki 45 J 6405 plakalı servis, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırdaki demirler otobüsün ön tarafına saplandı. Kazada işçi servisinde bulunan fabrika işçisi Kamuran Alan hayatını kaybederken, 7'si ağır 30 kişi de yaralandı.



İşçinin yardım çığlığı: "Beni çıkarın buradan"

Kazada araç servis içerisindeki işçilerden biri de otobüsün altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar telefonla 112 Acil Servis hattını arayarak yardım isterken, otobüsün altında kalan işçi "Beni çıkarın buradan" diyerek feryat etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılırken, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine devam edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Manisa Valisi kaza yerinde incelemelerde bulundu

Öte yandan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy kazanın olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Karadeniz, “30 yaralımız var, 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yaralılarımız hastanelere sevk edilmiş durumda. Şu anda tedavilerine devam ediliyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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