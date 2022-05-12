Manisalılar Oğuzhan Koç konseriyle coştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisalılar Oğuzhan Koç konseriyle coştu

DHA

Manisalılar Oğuzhan Koç konseriyle coştu


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)SANATÇI Oğuzhan Koç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da konser verdi. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği konser nedeniyle sanatçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası ve Manisa Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında Oğuzhan Koç, Manisa'da konser verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa Valiliği, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde Atatürk Kent Park'ında organize edilen konsere Manisalılar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü pop sanatçısı, sevilen şarkılarının bazılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Konser sonunda Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Oğuzhan Koç'a çiçek ve hediye takdim etti. Oğuzhan Koç da Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçenlere ve Manisalılara teşekkür etti. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-05-12 00:27:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 45 yaralı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: ...
Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 45 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: ...
Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 7'si ağır 30 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: ...
Manisa’da feci kaza: İşçi servisi tıra çarptı, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Otobüsün altında kalan işçinin "Beni çıkarın buradan" feryadı yürek dağladı Vali Yaşar Karadeniz kaza bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Manisa’da feci kaza: İşçi servisi tıra çarptı, 1 kişi ...
Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 7'si ağır 30 yaralı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: ...
Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 7'si ağır 30 yaralı 
YEREL HABERLER Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: ...
Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan Survivor parkurunun kazananı dostluk oldu
YEREL HABERLER Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan Survivor ...
Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var
YEREL HABERLER Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda yaralı ...
Kula Emir Kaplıcaları 'Tabiat Parkı' olarak ilan edildi Başkan Palabıyık: "Bu gelişmeyle Kula'daki turizm hareketliliği artacak"
YEREL HABERLER Kula Emir Kaplıcaları 'Tabiat Parkı' olarak ilan ...
Manisa’da tır devrildi, alkol yüklü kutular yola saçıldı
YEREL HABERLER Manisa’da tır devrildi, alkol yüklü kutular yola ...
Manisa'da jandarma ekipleri engellilere unutulmaz bir gün yaşattı
YEREL HABERLER Manisa'da jandarma ekipleri engellilere unutulmaz bir ...
ATV motosiklet taşıyan tır devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER ATV motosiklet taşıyan tır devrildi: 2 yaralı
Salihli Belediyespor’da çifte şampiyonluk
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor’da çifte şampiyonluk
Salihli OSB’ye bir yatırım daha
YEREL HABERLER Salihli OSB’ye bir yatırım daha
Manisa Bilişim Şenliği Atatürk Kent Parkı'nda başladı
YEREL HABERLER Manisa Bilişim Şenliği Atatürk Kent Parkı'nda başladı
Kula'da Trafik Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kula'da Trafik Haftası kutlandı
Engelli öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Engelli öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı
Yunusemreli judocular Kahramanmaraş'ta madalya arayacak
YEREL HABERLER Yunusemreli judocular Kahramanmaraş'ta madalya ...
Manisa FK'dan kadın ve 18 yaş altına ücretsiz maç bileti
YEREL HABERLER Manisa FK'dan kadın ve 18 yaş altına ücretsiz maç ...
Şehzadeler'e yeni çocuk kültür sanat merkezi ve kreşi kazandırılıyor
YEREL HABERLER Şehzadeler'e yeni çocuk kültür sanat merkezi ve kreşi ...
MASKİ içme suyunu kaynaktan musluğa kadar takip ediyor
YEREL HABERLER MASKİ içme suyunu kaynaktan musluğa kadar takip ...
Engelleri rap şarkısıyla aştılar Manisa’da Şehitler Ortaokulunda eğitim öğretim gören zihinsel engelli ve otizmli çocuklar ile öğretmenleri tarafından yazılan sözler sosyal medya fenomenleri tarafından rap şarkısı olarak bestelendi Engelliler Haftası dolayısıyla hazırlanan mini gösteride sosyal medya fenomenleri ve özel çocuklar birlikte şarkılarını seslendirdi
YEREL HABERLER Engelleri rap şarkısıyla aştılar Manisa’da Şehitler ...
Salihli’de ‘Geçmişten Geleceğe’ sergisi açıldı
YEREL HABERLER Salihli’de ‘Geçmişten Geleceğe’ sergisi açıldı
Akgedik Mahallesi’nde aile sağlığı merkezi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Akgedik Mahallesi’nde aile sağlığı merkezi için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.