20 dakikalık sağanak Salihli’de yolları göle çevirdi

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Manisa’nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.

Salihli'de akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suları tahliye etti. Yağmurdan sonra aradan geçen sürede ekiplerin çalışmasıyla sular çekildi, kentte hayat normale döndü.

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