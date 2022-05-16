Salihli’de şehit çocuğuna özel konvoy Şehit çocuğuna motorize ekipler eşliğinde konvoy düzenlendi

İstanbul’da 2016 yılında görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ömer Kılıç’ın 9 yaşındaki oğlu Eymen Kılıç için Salihli’de sünnet töreni düzenledi. Erkekliğe ilk adımı atan minik Eymen için, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel konvoy düzenlendi.

Sünnet merasiminde konvoya çıkmak için harekete geçildiği sırada 9 yaşındaki Eymen, hayalinin Yunus Tipleri ile gezmek olduğunu söyledi. Eymen’in bu isteğini geri çevirmeyen ekipler, hayalini gerçekleştirerek, ilçe merkezinde konvoy oluşturularak tur atıldı. Konvoya İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik, asayiş ekiplerinin yanı sıra emniyet personeli katıldı. Daha sonra Yeşilçam kır düğün salonunda tören düzenlendi.

Ailesi tarafından düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve davetliler katıldı.

Eymen Kılıç’ın annesi Burcu Kılıç, sünnet töreni için kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılanlara teşekkür etti.

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