Turgutluspor'da transferin gözdesi Hamit Kulya



TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig'den düşen Turgutluspor´un genç kanat oyuncusu Hamit Kulya, transferde gözde. Bu sezon Turgutluspor formasını 33´ü ilk 11 olmak üzere 36 maçta terleten 24 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ve 1'inci Lig´den birçok takımın radarına girdi. Hamit'i Süper Lig´den Kayserispor ve Alanyaspor´un yanı sıra Süper Lig´in yeni takımı Ümraniyespor´un takip ettiği, oyuncu için girişimde bulunacakları öğrenildi. Hamit için 1'inci Lig'den de Manisa FK ve Samsunspor talipliler arasında. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-05-16 12:38:20



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