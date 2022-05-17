Manisa'da durdurulan araçtan 1 kilo 794 gram eroin ele geçirildi

Manisa'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda polis ekipleri, durdurduğu bir araçta 9 parça halinde 1 kilo 794 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 parça halinde 1 kilo 794 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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