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Torununun şampiyonluk sevincine ortak olup çocuklar gibi eğlendi Kula'da düzenlenen kız futbol turnuvaları sona erdi

İHA

Torununun şampiyonluk sevincine ortak olup çocuklar gibi eğlendi Kula'da düzenlenen kız futbol turnuvaları sona erdi

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ortaokul ve liseler arasında düzenlenen kız futbol turnuvaları sona erdi. Turnuvanın final maçında torununu desteklemek için gelen 62 yaşındaki Fadime Karakuş, elindeki meşaleyle maç boyu takıma destek verdikten sonra, maçın ardından torunu ve arkadaşlarıyla şampiyonluğun tadını çıkarıp çocuklar gibi sevindi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. Gençlik Haftası kapsamında Kula Kaymakamlığı'nın talimatı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organizesinde yürütülen ortaokullar ve liseler arası kız futbol turnuvaları sona erdi. Çekişmeli geçen onlarca müsabakaya ev sahipliği yapan turnuvanın sonunda, lise düzeyinde şampiyon Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi, ikinci Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi, üçüncü ise Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Ortaokullar düzeyinde ise şampiyonluğu Rafet Üçelli Ortaokulu göğüslerken, ikinci Çarıkballı Ortaokulu, üçüncü ise Ecemiş Ortaokulu oldu. Turnuva sonunda ilk üçe giren takımlara, Kaymakam Kemal Duru tarafından kupaları takdim edildi. Kız futbolunun gelişmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Kaymakam Kemal Duru, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Kula'da sporun her branşında başarılar elde edilmesi için var gücü ile çalıştıklarını da söyledi.
Kaymakam Duru, "Kız futbol takımı ve turnuvalarını geliştirmek ve daha da yaymak adına bütün ortaokul ve liselerimizde de bir kız takımı oluşturmuş olduk. İlçemizde bulunan mahallelerimiz dahil 14 ortaokulumuzun ve 8 lisemizin tamamından kız futbol takımları çıkarmış olduk. Şimdi de final turnuvaları için buradayız. Gençlerimizin sevincini, enerjisini yerinde görüş olduk. Ben çocuklarımızın çok başarılı olduğunu ve daha da başarılı olacaklarına inanıyorum. Bizim görevimiz çocuklarımızı spora kanalize etmek ve enerjilerini doğru yönde kullanmalarını sağlamak. Bunun için de uygun bir proje olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Çocuklar gibi eğlendi
Öte yandan, günlerdir süren kız futbol turnuvası, oldukça renkli görüntülere de sahne oldu. Final maçlarının oynandığı gün, kendisiyle aynı ismi taşıyan ve Rafet Üçelli Ortaokulu kız futbol takımında oynayan 8. sınıf öğrencisi Fadime Gül Karakuş'u desteklemek için tribünde yerini alan 62 yaşındaki Fadime Karakuş, elindeki meşalelerle maç boyu torunu ve takım arkadaşlarına tezahüratlar ederek destek verdi. Tribündeki ortaokul öğrencilerine eşlik ederek sloganlar atan Fadime teyze, müsabakanın 10 sona ermesinin ardından torunu ve takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluk kutlamalarına da eşlik etti. Ortaokul öğrencileriyle omuz omuza şampiyonluk sevinci yaşayan Fadime teyze, çocuklar gibi eğlenerek torunu Fadime'yi bir an olsun yalnız bırakmadı.
Sabah erken saatlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına baktıktan sonra torununa destek vermek için stada geldiğini dile getiren Fadime Karakuş, "Sabah hayvanlarıma baktım, torunum için yetiştim buraya. Çocuğuma başarılar versin Allah'ım. Çocuğum şampiyon oldu." dedikten sonra torunuyla omuz omuza şampiyonluk kutlamalarına devam etti.

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