Manisa’da kentsel dönüşüm alanından dualar yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da kentsel dönüşüm alanından dualar yükseldi

İHA

Manisa’da kentsel dönüşüm alanından dualar yükseldi

Şehzadeler Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etabındaki yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çalışmaları gerçekleştiren yüklenici firmanın işi kazasız, belasız tamamlayabilmek için gerçekleştirdiği hayra katıldı.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin 365 dönümlük bir alanda hayata geçirdiği Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etabındaki yıkım, moloz kaldırma ve alan düzeltme çalışmalarını yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Çelik, firmanın kazasız belasız bir çalışma için gerçekleştirdiği hayra da katıldı. Tekbirler ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen hayırdan sonra bir değerlendirmede bulunan Başkan Çelik “Kentsel dönüşüm alanındayız. Yüklenici firmamız işinin neredeyse yarısını tamamladı. Hummalı bir şekilde de çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan boşaltılan evlerin yıkımları bir taraftan da molozların alandan taşınarak alanın düzeltilmesi çalışmaları devam ediyor. Yüklenicimiz işlerin kazasız belasız tamamlanabilmesi için bir hayvan kestirmek istediğini ifade etti. Biraz önce hayvanımız tekbirler eşliğinde kesildi. Hep birlikte de işlerin kazasız belasız tamamlanabilmesi için niyazda bulunduk. Allah hayırlarını ve dualarımızı kabul etsin. Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde inşatların başladığını, akabinde de hak sahiplerine evlerini teslim etmeyi nasip etsin.”
Kentsel Dönüşüm Projesi ile Manisa’nın 50 yıllık kanayan yarasının çözüm bulacağına dikkat çeken Başkan Çelik “50 yıllık kanayan bir yaraÇözülememiş. Böylesine sıkıntılı bir bölgede Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Ne kadar şükretsek azdır” dedi.

“Neredeyse halkımızın tamamı projemize güvendi”
Halkın büyük bir desteği ve teveccühü ile projeyi hayata geçirdiklerine değinene Başkan Çelik “Konut alma hakkı olanların yüzde 95,5’i , işyeri alma hakkı olanların yüzde 100’ünün muvafakatlarını alarak bu projeyi yürütüyoruz. % 4,5 ‘luk kısmında büyük bir kısmı gayip ya da çok hisseli olup uzlaşamadıkları için mahkemelik oldukları için imzalamayanlar. Neredeyse halkımızın tamamı projemize güvenerek getirip evlerini teslim ettiler” diye konuştu.
Projeye destek olan ve emek verenlere teşekkür eden Başkan Çelik şöyle devam etti; “Emeği geçen Milletvekillerimize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcılarımıza, Bakanlık Bürokratlarına, bu projede çok ciddi katkısı ve desteği olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’de yapılan bütün projelerde ve eserlerde olduğu gibi bu projenin de asıl mimarı ve destekleyicisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’daki Bayburtlulardan birlik mesajı
YEREL HABERLER Manisa’daki Bayburtlulardan birlik mesajı
Kula-Salihli Jeoparkı, UNESCO Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Kula-Salihli Jeoparkı, UNESCO Avrupa Jeoparklar Ağı ...
Manisa'da jandarmadan eğlence mekanlarına şok baskın Konsomatris olarak çalışan 4 yabancı uyruklu kadın yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da jandarmadan eğlence mekanlarına şok ...
Torununun şampiyonluk sevincine ortak olup çocuklar gibi eğlendi Kula'da düzenlenen kız futbol turnuvaları sona erdi
YEREL HABERLER Torununun şampiyonluk sevincine ortak olup çocuklar ...
Sarıgöl'e 'Böcek Şenliği'
YEREL HABERLER Sarıgöl'e 'Böcek Şenliği'
Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
MASKİ su baskınlarına son veriyor
YEREL HABERLER MASKİ su baskınlarına son veriyor
Manisa'da 70 bin çiftçi ödüllü projeden yararlanıyor
YEREL HABERLER Manisa'da 70 bin çiftçi ödüllü projeden yararlanıyor
Şehzadeler Belediyesi araç filosuna iki yeni araç daha kattı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi araç filosuna iki yeni araç ...
Gördes Fundacık’ın HİS göleti hazır
YEREL HABERLER Gördes Fundacık’ın HİS göleti hazır
Lise öğrencileri önce çöp topladı, sonra eğlendi
YEREL HABERLER Lise öğrencileri önce çöp topladı, sonra eğlendi
Manisaspor kongreye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Manisaspor kongreye hazırlanıyor
Paranın ilk basıldığı şehirde para kongresi Salihli Jacson Hole olma yolunda ilerliyor ‘Lidya’dan dijital çağa, para, bankacılık ve finans’ ana temalı Salihli-Sart Para Kongresi dünyada parayı ilk kullanan uygarlık olan Lidya Krallığının Başkenti Sardes’teki Artemis Tapınağında başladı Üç gün boyunca sürecek olan kongrenin açılış töreni sonrası konuklar tarihteki ilk paranın basıldığı kentte kendi paralarını bastı
YEREL HABERLER Paranın ilk basıldığı şehirde para kongresi Salihli ...
Yunusemreli Afra Avrupa ikincisi oldu
YEREL HABERLER Yunusemreli Afra Avrupa ikincisi oldu
Kur'an kursu öğrencilerine 'Workshop' çalışması Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök: “Kur'an kursu verdiğimiz gençlik merkezimizde böyle bir sanatsal etkinliğin gerçekleştirilmesi, üniversite seviyesindeki öğrencilerimizin bu çalışmada yer alması bir ilk teşkil ediyor”
YEREL HABERLER Kur'an kursu öğrencilerine 'Workshop' ...
Şehzadeler'de Fetih Mescidi restorasyonu başladı
YEREL HABERLER Şehzadeler'de Fetih Mescidi restorasyonu başladı
Manisa'da durdurulan araçtan 1 kilo 794 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da durdurulan araçtan 1 kilo 794 gram eroin ...
Sultani çekirdeksiz üzümün yaprağı da geçim kaynağı
YEREL HABERLER Sultani çekirdeksiz üzümün yaprağı da geçim kaynağı
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Kontrolden çıkan araç mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç mısır tarlasına devrildi: 2 ...
Başkan Çelik dünya şampiyonu Aykoç’u tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Çelik dünya şampiyonu Aykoç’u tebrik etti
Turgutlu Belediyesinden engelsiz buluşma
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden engelsiz buluşma
15 Temmuz'da darbedilen müezzinin otizmli oğlunun askerlik sevinci
YEREL HABERLER 15 Temmuz'da darbedilen müezzinin otizmli oğlunun ...
Vali Karadeniz kurum müdürlerini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz kurum müdürlerini ağırladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.