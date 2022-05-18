Manisa’nın Salihli ilçesinin kırsal mahallelerinde tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan, olgunlaşmak için sıcak havaya ihtiyaç duyan çilekte hasat dönemi, bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle önceki senelere göre geç başladı.

Tarımsal üretimin 12 ay devam ettiği Salihli’de, mevsimine göre çeşit çeşit ürünler yetiştiriliyor. Kuru tarımın yapıldığı Poyraz Mahallesi’nde üreticilerin sula tarıma yönelmesiyle, kapya biber ve çilek gözde ürün haline geldi. Kapya biber fideleri toprakla buluşmaya başlarken, kendine has aroması ve rengiyle bölgede fark oluşturan organik çilek üretiminde hasat, geçtiğimiz yıla göre bu yıl havaların soğuk ve yağışlı gitmesi nedeniyle 20 gün gecikmeli başladı. Kokusu ve rengi ile kendine has çilekler, tarladan tek tek toplandıktan sonra kasalara konulup, başta Manisa olmak üzere Ankara ve İstanbul’a gönderiliyor. Salihli’de çiftçilere ve mevsimlik işçilere kazanç sağlayan çilek üretimi, ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Salihli'nin Poyraz Mahallesi Bozağaç mevkiindeki çilek üreticisi Bektaş Işık, “Önceki yıllarda tütün yapıyorduk, istediğimiz geliri elde edemeyince sulu tarıma geçtik. Şuan bölgede çilek ve kapya biberi üretiyoruz. Aroma ve lezzeti ile talep gören çileklerimizin hasadına başladık. Çileklerimiz organik ve lezzetlidir” dedi.

Hava şartlarının bu yıl soğuk gitmesinden dolayı çilek hasadının bu yıl 20 gün geç kaldığını dile getiren Işık, çileğin erimesi için güneşe ihtiyacı olduğunu söyledi. Poyraz Mahallesi’nde yetişen çileğe talebin arttığını belirten Işık, çileğin şuan 1012 lira arasında alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Yıllardır tütün ektikleri tarlalarda şimdi çilek yetiştirdiklerini belirten Leyla Işık ise “Tütün yetiştirmek daha zordu, çilek ona göre daha basit” dedi.

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