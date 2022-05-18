Salihli’de Gümüşçayına yapılan 2. köprüde son aşamaya gelindi

Salihli Belediyesi’nin başlattığı çalışmalar sonucunda Gürsel Caddesi ile Hacıbektaşlı Mahallesinin bağlantısını sağlayacak olan ve bu bölgedeki ulaşımı rahatlatacak Gümüşçayı 2 Köprüsünde son aşamaya gelindi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer ile incelemelerde bulunarak müteahhit firma yetkilisinden köprü çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Karaca, ayak ve kiriş bağlantıları tamamlanan köprünün zemin betonu atıldığını belirterek köprünün yan yol bağlantılarının yapılarak kısa zamanda vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi.

Kurtuluş Mahallesi'nde Salihli Belediyesi ve Sanko işbirliğinde yapımı süren yeni pazaryerinde de incelemelerde bulunan Karaca, “Kurtuluş Mahallemizde Belediyemiz ve Sanko Holding işbirliğinde inşaat çalışmaları başlayan Sani Konukoğlu Pazaryerinde incelemelerde bulunarak Poligon İnşaat Şantiye Şefi Mimar İpek Dilara Aktürk'ten bilgi aldık. 2 bin 600 metrekare pazar alanı, 13 dükkan, 150 pazar tezgahı, 150 araçlık otoparkı, 2 adet engelli ve 6 adet kadınerkek tuvaleti, bin metrekare büyüklüğünde kapalı ve peyzaj alanı, özürlü ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları ile sosyal alanların yer alacağı semt çarşımız Kurtuluş Mahallemize ve Salihlimize hayırlı olsun” dedi.

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