Manisa'da 'Kadın Muhtarlar Çalıştayı' yapıldı

‘Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Muhtarları Rolü’ konulu Kadın Muhtarlar Çalıştayı, Atatürk Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kent Konseyi, Ege Kadın Buluşması Platformu, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği ve Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen 'Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Muhtarları Rolü' konulu Kadın Muhtarlar Çalıştayı, Atatürk Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Çalıştaya Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Kent Konseyi Şube Müdürü Kadir Evkaya, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tuğba Yılmaz, Ege Kadın Buluşması Platformu Koordinatörü Şengül Baysak, Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi Başkanı Başkanı Berrin Akduman, Manisa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü İlknur Yüksel, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda daha sonra konuşmalar gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ yaptı. Karadağ, çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Ardından Ege Kadın Buluşması Platformu Manisa Sekreteri Hanife Lekesiz konuşma yaptı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tuğba Yılmaz yaptığı konuşmada çalıştayın amacından bahsetti. Çalıştay'da Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de konuşma gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çevirmeci, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kadın muhtarlarımızla projeler yapıyoruz. Umarım çalıştayımız çok verimli olur ve kadın adına farkındalıklar artar" dedi.

Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi Başkanı ve Ayvacık Muhtarı Berrin Akduman da konuşma gerçekleştirdi. Ege Kadın Buluşması Platformu Koordinatörü Şengül Baysak da yaptığı konuşmada platform ve platformun faaliyetleri hakkında bilgi vererek, çalıştaya katılan herkese teşekkürlerini iletti. Baysak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Programın ikinci bölümünde şiddet türleri ve şiddetin önlenmesine yönelik mekanizmalar ile ilgili konuşmalar ve sunumlar aktarıldı. Bu çerçevede ilk olarak Ege Kadın Buluşması Platformu Proje Danışmanı Itır Bağdadi 'Yerel Eşitlikte Kadın Muhtarların Önemi' konulu sunum gerçekleştirdi. Ardından Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği Kurucu Üyesi Hilal Dokuzcan 'Şiddetin Farklı Boyutları ve Türleri' sunumunu yaptı. Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği Başkanı Ayşe Kaşıkırık ise 'Kadına Karşı Şiddetle Yerel Yönetimlerin Rolü' konulu sunumunu gerçekleştirdi. Felsefe Bölümü öğretim üyesi Sibel kiraz Şiddet ve siyaset ile ilgili konuşma yaptı. CBÜ Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Mina Fırat da konuşma gerçekleştirdi. Çalıştayda son olarak Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Manisa Temsilcisi Nevin Becerikli konuşma yaptı. Çalıştayda daha sonra çalıştay grup çalışmaları gerçekleştirildi. Çalıştay raporlarının sunulması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.