Turgutlu´da kayıp ikiz kardeşin gölette cansız bedenlerine ulaşıldı (2)

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İKİZ KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Manisa´nın Turgutlu ilçesinde okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan tek yumurta ikizi Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ün (14) kıyafetlerinin bulunduğu orman yangınları için oluşturulan gölette arama çalışması başlatıldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle göletten su tahliyesi yapmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri, iki kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir kirizi geçirdi. Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-05-18 23:51:47



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