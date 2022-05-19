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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa TSO'dan 19 Mayıs kutlaması

İHA

Manisa TSO'dan 19 Mayıs kutlaması

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıldönümünde 5 bin adet Türk bayrağı, 5 bin adet Atatürk posterli tişört, 5 bin adet şapka, şıra, ballı lokma, kuru üzüm dağıtarak bayram coşkusuna ortak oldu.
Manisa TSO 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıldönümü kutladı. Manisa TSO, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören alanı başta olmak üzere çeşitli noktalarda 5 bin adet Türk bayrağı, 5 bin adet Atatürk posterli tişört, 5 bin adet şapka, şıra, ballı lokma, kuru üzüm dağıtarak bayram coşkusuna ortak oldu. Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla andı, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Yılmaz, milli bayramların önemli olduğunu belirtti, her zaman coşkuyla kutlanması gerektiğini kaydetti.

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