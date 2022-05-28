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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlandı

İHA

Manisa’da ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 2127 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çeşitli organizasyonlar düzenlendi.
Etkinlikte özellikle yayınlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabında bölgede yapılan özel tarifler tekrar hayat buldu. Hafta boyuncu bu özel tarifleri hala devam ettiren şefler ziyaret edilerek kitaptaki lezzetli yemekler yapıldı. Yapılan bu lezzetler katılımcılara ikram edildi. Yapılan özel tariflerle ilgili söyleşiler gerçekleştirilerek, yemeklerin tanıtımı gerçekleştirildi. Hünkarbeğendi, Zeytinyağlı Enginar, Tarhana ve Sübiye içeceği etkinliklerde yapılan asırlık tariflerden bazıları olarak dikkat çekti.

Sübiye içeceğini anlattı
Yapılan etkinliklerde en özel ve dikkat çekici olanı ise Manisa’da unutulmuş olan ve son yıllarda sadece bir usta tarafından kavun çekirdeğinden yapılan Sübiye içeceği oldu. Sübiye içeceği ustası Manisalı İsmail Vardaroğlu Sübiye ile ilgili serüvenini yapılan söyleşide katılımcılara anlattı. Vardaroğlu, “Dedem zamanında bu içeceği yapıp satarmış fakat daha sonrasında yaşlanınca bırakmış ve bir daha Manisa’da yapılmamış. Yıllar sonra dedemin bir fotoğrafından yola çıkarak, anne ve babamdan da yapılışını öğrenip bu içeceği tekrar yapmaya başladım. Birçok denemeden sonra eski sübye içenlerden lezzet onayını alıp, ilgili kuruluşlardan da gıda onaylarını olarak üretime geçtim. Bu geleneği yaşatmak istiyorum” dedi.

İkram edilen içecek katılımcılar tarafından çok beğenildi
Hafta boyunca yapılan etkinliklerin yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e de sübiye ikram edildi. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, “Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri ile ilgili olarak bu yıl ilk defa 2127 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftasında farklı etkinlikler düzenledik. Yerel şeflerimizle birlikte olduk, söyleşiler gerçekleştirdik. Burada bize rehberlik eden ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabı oldu. Bu kitap içerisinde bölgemizde de yapılan yemekleri tekrar yapıp katılımcılara sunduk. Ayrıca yine kitapta yer alan ve birçok kişinin bilmediği efsane bir içeceği katılımcılarımızla buluşturup, bunun üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu içecek Manisa’nın Kırkağaç Kavununun çevirdiğinden yapılan Sübiye içeceği. Son derece sağlıklı, kalorisi çok az olan bu içeceği yapan kıymetli Ustamız İsmail Vardaroğlu ile katılımcılarımızı buluşturduk, güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Önümüzdeki yılda inşallah ilçe bazlı tüm unutulmaya yüz tutmuş yemek, tatlı, içecek ve benzeri ürünlerimizin tespiti ve bunlarla ilgili organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Ayrıca tespitlerine şimdiden başladığımız, ‘Asırlık Türk Mutfağının Asırlık Ustaları’ isimli bir proje ile mutfakta 5060 yılını doldurmuş ustalarımızla bir Vefa programı çalışmasına şimdiden başladık. Ayrıca her yıl farklı bir yemek ve lezzet konseptinde programlar gerçekleştireceğiz” dedi.

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