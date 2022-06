Başkan Çerçi çöp toplama etkinliğine katıldı

Yunusemre Belediyesi ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) üyeleri el ele vererek, Türkiye Çevre Haftasında Çapaçarık mevkiinde çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılarak gençlerle birlikte çöp toplayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Doğamıza sahip çıkmak, yarınlarımıza nefes olmaktır." dedi.

Yunusemre Belediyesi, ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) üyeleri, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Çapaçarık mevkiinde çöp topladı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürü Halil İbrahim Özcan, ÇEKUD Manisa Şubesi Başkanı İbrahim Gümüş ve gönüllüler katıldı.

Etkinlikte Başkan Çerçi ve beraberindekiler bölgede çöp topladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirten ÇEKUD Manisa Şubesi Başkanı İbrahim Gümüş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Amacımız 5 Haziran Çevre Gününü çöplerden arındırılmış tertemiz bir doğayla karşılarken, Türkiye Çevre Haftası çalışmalarına destek vermek ve bu toprakları vatan bilen her bir bireyin bilinçli bir çevre dostu olmasına katkı sağlamaktır. Doğaya bıraktığımız her bir çöpün, her bir atığın çevreye zararının çok yüksek olduğunu ve sadece dünyamıza değil, ülkemize de gerek toplum sağlığı gerekse ekonomik açıdan ciddi bir yük getirdiğini aklımızdan hiçbir zaman çıkartmamalıyız.” dedi.



"Doğaya sahip çıkmak, yarınımıza nefes olmaktır"

Etkinliğin önemine dikkat çeken Başkan Çerçi ise şunları söyledi: “Türkiye Çevre Haftası nedeniyle Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) üyeleri ve genç kardeşlerimiz ile Çapaçarık’ta çöp toplama etkinliği yaptık. Biz toplarız ama lütfen siz geleceğimiz için doğamızı temiz bırakın. Doğamızı tahrip edecek her türlü faaliyetten kaçının. Doğamıza sahip çıkmak, yarınlarımıza nefes olmaktır. Dünya ortak çevremiz.”

