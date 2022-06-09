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Akhisar’da 3.6 büyüklüğünde deprem

İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde merkez üssü Karabörklü Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akhisar’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Akhisar ilçesinde merkez üssü Karabörklü Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığından alınan verilere göre, saat 17.15 sıralarında meydana gelen depremin 6.68 km derinlikte meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir hasar kaydı olmadığı bildirildi.

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